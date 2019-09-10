中共黨媒《人民日報》今天（10日）發表鐘聲署名文章「當以誠意和行動為磋商創造條件」，對反華偏執由來已久的美國白宮國家貿易委員會主任彼得·納瓦羅再度批駁。

文章說，彼得·納瓦羅9月8日又對媒體來了一通老調重彈，還自詡為美方權威聲音之源。他繼續用自己發明的「七宗罪」之說指責中國，繼續編造由中國承受加徵關稅「所有負擔」的謊言。這些荒謬之詞，有悖於中美雙方應以實際行動為磋商創造良好條件的大方向，毫無建設性可言。

世人聽來，納瓦羅是「實心實意」要給國際市場再潑一盆涼水。前一階段，美國股市的一些反應就在一定程度上說明瞭問題：當中美雙方增進溝通、互釋善意時，美國三大股指齊步上揚；當經貿摩擦升級或美方一些人用不實之詞發起攻勢時，三大股指大幅下跌。

8月5日，即納瓦羅首次拋出所謂「七宗罪」之說後的首個交易日，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數同時創下了8月份單日最大跌幅。顯然，市場期待的就是中美雙方重回談判桌，給中美兩國經濟乃至世界經濟注入積極因素。

為什麼美國媒體一再以「納瓦羅衰退」作為社論標題？答案很清晰，因為納瓦羅的謬論給解決經貿問題製造了麻煩，代表了破壞中美經貿合作的力量，為經貿摩擦帶來的經濟衰退性影響推波助瀾。

文章說，納瓦羅被美國媒體稱為「鷹派中的鷹派」，慣以信口雌黃、危言聳聽的面目示人，炮製過很多偏激而危險的觀點。他沈迷於將中國視為「假想敵」，死抱落伍的冷戰思維不放。

這也是2個月不到的時間裡，《人民日報》署名文章3度點名批駁納瓦羅，之前的8月17日 「七宗罪」之說用心險惡、8月10日「世界應當共同抵制偏執極端之禍」等2篇文章中均指出納瓦羅之流的言行是一種危險的存在。他們完全把政治需要奉為圭臬，肆意抹黑，無端生事，製造對立，挑動仇恨，殊不知，他們在傷害他人的同時，也嚴重傷害了美國經濟，耗損了美國的聲譽和公信力。

《澎湃新聞》指出，綜合這幾篇評論文章，陸方提醒納瓦羅之流：

無視客觀事實，不知自省，卻一味推卸責任，栽贓他人，早就淪為笑柄，為世人所不齒。混淆黑白、荒唐可笑的論調，無論花樣如何翻新，終究是徒勞的；

任何時候，偏執極端都是禍！納瓦羅之流促使美國大搞單邊主義、保護主義，害人也害己。「雜亂無章的貿易攻勢」可能會令美國經濟放緩並惡化為「納瓦羅衰退」；

美方一些人應該尊重經濟規律，補一補經濟學常識課，聽一聽來自美國社會各界的心聲。美中雙方不僅需要達成一份經貿協議，而且要找到「一種新的合作方法，恢復雙方經貿關係的穩定性」。

所以，中方一再強調的是，中方一直以最大誠意進行中美經貿磋商，中方維護國家核心利益和人民根本利益的立場決不動搖。中美雙方只有相向而行，在平等和相互尊重基礎上不斷積累互信的正能量，才有可能取得實質性進展，讓雙方在互利合作中實現共贏。

(中時 )