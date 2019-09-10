《天下雜誌》22縣市長施政滿意度調查結果揭曉，基隆市長林右昌總分為67.37，在全台22排名第9，分數、排名皆持平，林右昌表示，能夠在全台排名維持前段班實屬不易，強調施政進入收割期，市府團隊將繼續努力，相信基隆會越來越好，

基隆市在林右昌上任前，長年徘徊吊車尾，4年前年還拿下倒數第2的難堪成績，2016年前大幅進步到第15名，進步幅度驚人，近年更維持前段班成績。林右昌表示，這是他第二任的市長任期，「在過去長時間的努力之下，各施政項目漸漸進入收割期」。

林右昌指出，相較其他縣市而言，基隆的資源比較有限，「在大家都在進步的時候，我們能夠維持在前段班的表現實屬不易」，甚至與前兩名差距並不遠，這也表示市府的施政作為走在正確的方向，未來會繼續按照施政步調，持續努力。

他舉出，目前「一西一東」建設便是翻轉基隆很重要的工程，西岸城際轉運站將在今年6月動工，到東岸的基隆山海城串聯再造計畫，也將在今年9月動工，除了是全台灣僅有，未來還是基隆新地標！帶動市中心區經濟發展，相信能讓市民更有感！

(中時 )