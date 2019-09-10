高雄市政府10日發布人事異動訊息，曾在陳菊時代擔任副市長、韓國瑜上任後轉任市府祕書長的楊明州，即起調任參事，遺缺由副秘書長陳鴻益升任；楊明州表示，轉任祕書長至今9個月，已完成新舊政府接軌的階段性工作，加上最近身體有些小毛病，上周特別向韓市長拜託讓他調整職位，市長與他洽談後勉強同意，「很感謝市長的體恤與成全」。

高市府10日下午發布訊息，祕書長楊明州調任參事，所遺職務由副祕書長陳鴻益陞任並自9月10日生效，由於楊明州被外界視為前朝人馬，引發揣測，然而接任的陳鴻益是成功大學航空測量研究所碩士，曾任原高縣府主任祕書、內政部主任祕書，也在陳菊時代由市府技監升任副秘書長，且實際上楊明州在府內維繫公務體系運作上，確實也盡心盡力，這波人事調整應無前後朝考量。

楊明州下午還在主持登革熱工作小組會議，接獲本報詢問電話，他坦言，日前特別向韓市長拜託，因個人因素，希望能夠調整職位，且去年底轉任祕書長以來，負責新舊政府接軌工作，目前新政府已漸上軌道，上周五和市長當面談了之後，市長勉強同意，他對此表示感謝。

外傳楊明州是因健康因素請辭，他說身體狀況沒有大礙，但確實已經60多歲，開始出現一些小毛病，感謝外界關心。

(中時 )