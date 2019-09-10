草屯警分局豐城派出所女警林芝群今10日值班時，接獲石姓民眾打電話報案，指他兒子替人擔保，欠一屁股債，要趕緊還出90萬元，否則對兒子不利，電話中又有兒子淒厲哭聲，嚇得六神無主，慌忙中以住家電話報警；幸員警機警，迅即趕至石家，順利阻止老農免於被詐騙90萬元。

林姓員警接獲報案，直覺知道是標準的詐騙老梗，雖告知老農千萬不可匯款，但電話又被插撥，回撥時電話一直被佔線，員警機警馬上透過里民聯絡簿，得知住址，立即夥同兩名男警員林詮智、巫逸凱，駕車火速趕赴石姓民眾住家。

當員警抵石家，發現石姓農民拿著存摺、提款卡正要出門，馬上告知這是詐騙手法，石民起初不信，因聯絡不上兒子，擔心兒子人身安全，堅持要先匯款，於是邀石民先至派出所，並積極聯絡其子，最終讓其跟兒子通話後，石民才放心，並相信是詐騙電話，石姓老農與其家屬都非常感謝警方的耐心提醒，及時防阻詐騙。

草屯警分局提醒民眾，如接獲可疑來電，應立即與當地派出所聯繫，請警方協助確認是否為詐騙電話，提高警覺，以免淪為詐欺案的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )