通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

49歲金友莊和已故藝人高凌風有過一段17年婚姻，日前認愛61歲機長新歡，10日她和兒女一起上節目錄影，大讚男友溫柔體貼，女兒葛子楊也透露機師對他們都很好，至於是否贊成金友莊再婚？她表示媽媽開心就好，金友莊則認為不強求，一切順其自然就好。對於金友莊傳出新戀情，命理師江嘉葉卻抱持不同意見，直呼「再婚母湯哦！」

通靈命理師江嘉葉表示，金友莊經過一次和高凌風失敗的婚姻，是因為命格上婚姻宮有缺陷，其唇形雖美，但雜氣太多，感情多舛、不順遂，加上婚姻宮帶煞氣，主孤寡，婚姻不美，眼神氣弱，很難有忠心不二的夫君。

個性外柔內剛的金友莊，雖看起來柔弱，但遇事不逃避很有擔當，子女宮雖弱但有光點，她疼愛子女，子女也很孝順她，但回饋能力較弱，還是要靠自己努力，所幸她老運甚佳，50歲前較辛苦，50歲之後步步高升。

江嘉葉透露，金友莊適合與人合夥創業，不能獨資，但合夥人最好能先找老師看過，不要再誤入歧途，找到不適合的人選，那就浪費了她的好運，如找對合夥人，財富是不錯的，不用靠子女和男人，最後更建議金友莊：「婚姻還是先放一邊，談戀愛或同居皆可。」

(中時電子報)