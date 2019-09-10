新北市政府新店警分局安康派出所長陳冠儒及警員蔡宜瑄等2員於日前家戶訪查過程中獲悉轄內徐姓及曾姓里民等4戶人家生活困頓、急需社會善心人士救助。
警方遂整合地方上資源發起關懷轄區弱勢家庭的活動；並於日前下午偕同安康警友站站長林妮蓁及公崙里里長游炎嵐等人，一同前往里民住處關懷慰問並致贈紅包、月餅及米等物資，讓這些經濟弱勢家庭能夠感受地方人士的溫暖。
居住在新店區安康路2段的徐姓婦人，家中成員患有精神障礙，且仍在就學中，導致生活貧困且教育上需花更多心力；而居住在新店區安忠路的曾姓婦人獨自帶著3個還在就學的孫子，前陣子其先生因癌症去逝，全家經濟來源受挫，因繳不出房租致近期需搬家，目前只剩曾民兒子打零工養家，生活極需外界關懷。
新店警分局表示，藉此拋磚引玉偕同警友站主動關懷地方弱勢家庭，期盼社會上有更多有能力的人一起來幫助需要幫助的弱勢家庭，讓他們體會到這個社會的溫暖。
(中時 )
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