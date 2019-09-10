新北市政府新店警分局安康派出所與警友站一起關心轄區內的弱勢家庭。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府新店警分局安康派出所長陳冠儒及警員蔡宜瑄等2員於日前家戶訪查過程中獲悉轄內徐姓及曾姓里民等4戶人家生活困頓、急需社會善心人士救助。

警方遂整合地方上資源發起關懷轄區弱勢家庭的活動；並於日前下午偕同安康警友站站長林妮蓁及公崙里里長游炎嵐等人，一同前往里民住處關懷慰問並致贈紅包、月餅及米等物資，讓這些經濟弱勢家庭能夠感受地方人士的溫暖。

居住在新店區安康路2段的徐姓婦人，家中成員患有精神障礙，且仍在就學中，導致生活貧困且教育上需花更多心力；而居住在新店區安忠路的曾姓婦人獨自帶著3個還在就學的孫子，前陣子其先生因癌症去逝，全家經濟來源受挫，因繳不出房租致近期需搬家，目前只剩曾民兒子打零工養家，生活極需外界關懷。

新店警分局表示，藉此拋磚引玉偕同警友站主動關懷地方弱勢家庭，期盼社會上有更多有能力的人一起來幫助需要幫助的弱勢家庭，讓他們體會到這個社會的溫暖。

(中時 )