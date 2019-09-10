家家第4張個人專輯《我想要的I, Me, Mine》，將於9月27日正式發行，數位已全面上架，新歌〈我想要的快樂〉MV，邀請曾以《再見瓦城》入圍第53屆「金馬獎最佳女主角獎」、以電影《灼人秘密》入選坎城影展「一種注目」競賽單元的編劇兼女主角的吳可熙演出，此外家家也首度獻出演技處女秀，在MV中飾演「斷捨離」搬運公司老闆，展現企業女強人果斷、堅強的一面，家家卻自爆：「最想要演浪漫愛情偶像劇女主角，要被強吻的那種！」

繼上次合作〈何妨〉，〈我想要的快樂〉MV再邀殷振豪導演合作。對於想要斷捨離的東西，家家說：「我有一個一直戴在腳上、媽媽編給我的繩子」，她表示那是媽媽還在世時為她做的，家家至今仍非常想念媽媽，但她決心要變更堅強、更勇敢。昨天她將繩子拿下，她說：「其實拿下腳繩不是真的要斷捨離媽媽，我很珍惜地拿下來洗乾淨後收起來，也想讓自己真正放下，學會勇敢。」

吳可熙首次拍MV，她開心說「我一直很喜歡家家，她的聲音有一種撫慰人心的感覺。」至於吳可熙難以斷捨離的事物，她笑說：「是食物！」她也聊到現實生活中斷捨離感情的經驗：「分手當然很難過，晚上睡覺不能關燈，心會一直跳，眼淚會一直流，真的是心會有撕裂感，慢慢隨時間逼自己跟朋友出去聊天，大概需要半年療傷期。」吳可熙表示自己是很念舊心軟的人，國高中的制服至今都捨不得丟。

拍攝MV當天天氣炎熱，雖在游泳池拍攝，但室內相當悶熱，2人十分敬業，家家更挑戰站在水池中央當水中女神，畫面十分唯美。而MV播出後，有歌迷打畫面中的電話，驚呼：「真的有人接聽！」原來家家經營的斷捨離公司，在現實生活中同樣也為你營業中，追尋想要的快樂，請直播02-8979-8368，家家會從中挑選歌迷留言，在自己的FB中回應大家。

家家新專輯《我想要的I, Me, Mine》將於9月27日正式發行，新歌巡迴演唱會11/1（五）在台北Legacy、11/8（五）在上海VAS，11/9（六）在北京疆進酒、11/10（日）在廣州MAO、11/16（六）在台中Legacy、11/24（日）在高雄SPERO 高雄海流館，門票將於9月12日上午11點正式開賣，台北、台中場次可上indievox購票，高雄場次可上拓元售票系統查詢，更多資訊可上相信音樂或家家官方臉書。

家家在MV中挑戰水中女神。（相信音樂提供）

家家在MV中飾演「斷捨離」搬運公司總裁。（相信音樂提供）

吳可熙和家家首度合作MV，氣氛相當愉快。（相信音樂提供）

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