行政院長蘇貞昌昨至屏東視察，宣布高鐵確定將延伸屏東。鐵道學會指出，高鐵不僅加速人口往北集中，也加速偏鄉子弟北漂。且今年高鐵南港至台中進出站人次已達72％，顯見高鐵不僅加速人口往主力城市集中的趨勢，也導致中小型聚落的發展資源因人口遷徙而遭排擠。

鐵道學會指出，過去蘇貞昌曾大力支持國道三號延伸屏東縣，也期盼能藉此翻轉屏東，然而自通車至今，可見沒有產業聚落的發展策略，沒有南台灣整體一、二、三級產業的發展配套，交通建設的導入無法為地方帶來繁榮。每每首長帶著建設支票到地方宣布時，為的就是換取選票支持。

以下為鐵道學會發布聲明內容：

一、還是「來去台北打拼」的心態嗎？

高鐵規劃的1980年代，當時高屏地區由於擁有完整的石化工業產業鏈，因此高屏地區的生活圈自過去農業社會轉型時，快速地自輕工業朝向以塑膠產業為核心。然而，隨著台灣整體產業朝向高科技業為發展核心時，科學園區除了最初的新竹外，後續落腳到台中、台南（含緊鄰台南的南科路竹園區），導致原高雄─屏東的工業產業鏈轉型產生問題。

高鐵迄今通車已進入第13年，依據學會彙整交通部統計資料，高鐵南港至台中的進出站人次數，自2011年起飆破全線進出站人次數的七成後，持續往台中以北各站集中。縱使2016年苗栗、彰化、雲林等3站啟用後曾略為拉回，但集中情形仍未趨緩，至今年南港至台中進出站人次數已達72％。顯示台灣高鐵的發展經驗與全球高鐵一致，高鐵不僅加速人口往主力城市集中的趨勢，也導致中小型聚落的發展資源因人口遷徙而遭忽視或排擠。

二、高鐵真的是民眾想要的嗎？

學會支持以提升民眾「行的便利」為前提的交通建設，但高鐵屏東的各延伸方案，除不用於左營換車外，就班次與時間層面，對於民眾的便利性並無顯著提升。同時，學會更在意的是，交通建設因著眼於長遠的國土、產業、生活聚落發展而進行規劃，非以單一的交通建設而期盼改變當地發展的現狀。

學會認為，對於各地區域民眾，想問的永遠都是「產業」與「生活」，過去蘇貞昌擔任閣揆期間，也曾大力支持過國道三號於屏東縣的延伸與發展，當時也曾期盼國道三號能為屏東帶來新的發展契機。然而時至今日，我們發現，沒有產業聚落的發展策略，沒有南臺灣整體一、二、三級產業的發展配套，交通建設的導入並無法為地方帶來發展與繁榮。如果真心有上千億的建設預算可以投入南台灣，為何不要好好思考，是否要讓南臺灣的機場能量更大？是否地方的運輸需求能夠有更有效率的解套？沒有產業與生活的想法，單純用高鐵，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。

三、突破藍綠的老共識，才能讓民眾有感

省政府組織精簡迄今屆滿20年，過去，省長到了地方視察，往往是帶了建設的「支票」去，為的就是希望透過建設的期待，換取選票的支持。省政府精簡之後，政府體制不論藍綠，仍然擁有「帶著建設就能換取選票」的共識。然而，歷經這麼多年，民意早已能辨別何為競選支票，尤其去年大選前瞻計畫無法令執政黨保住執政優勢，就是最大的警訊。

學會呼籲，對於南台灣來說，產業的問題仍然是當地民眾最深層的隱憂與恐懼。如何讓民眾不再覺得「甚麼都是台北好」，又如何不讓回鄉發展的遊子認為「我的家鄉早已不在」，這些都是需要執政者與地方的民眾有更深層的互動與參與，才能夠得到多數人的共識。不論執政與否，只要能貼近產業與生活的發展，定能比目前的作為更能增加穩固的選票，也真正讓當地民眾感受到進步與認同。

(中時 )