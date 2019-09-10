內政部最新統計 國人均壽80.7歲再創新高 17:412019/09/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部明說明國人平均壽80.7再創新高。(內政部網站擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國人平均壽命愈來愈高，內政部最新統計，國人平均壽命已達80.7，歲創新高。比起去年公布的80.4歲增加0.3歲壽命。 內政部明天將舉辦例行記者會，由統計處鄭敏祿副處長說明「越來越長壽 國人平均壽命80.7歲創新高」議題。 內政部去年公布2017年各縣市平均均命，當時國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，都創下歷年新高，高於全球平均水準。 (中時 ) #平均壽命 #80.7歲 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 蔡英文論文案解答？大學寢室「室友」賴幸媛現身說法 - 政治 立委動起來！這6人讓韓粉超感動 - 政治 韓國瑜北上參加造勢 馬英九提早到場 2人未碰面 - 政治 電信業爆韓造勢有60萬人？謝龍介：擠到沒訊號 - 政治 李佳芬是小三？韓冰出生見證人還原真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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