國人平均壽命愈來愈高，內政部最新統計，國人平均壽命已達80.7，歲創新高。比起去年公布的80.4歲增加0.3歲壽命。

內政部明天將舉辦例行記者會，由統計處鄭敏祿副處長說明「越來越長壽 國人平均壽命80.7歲創新高」議題。

內政部去年公布2017年各縣市平均均命，當時國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，都創下歷年新高，高於全球平均水準。

(中時 )