中秋節適逢月老生日，台北霞海城隍廟攜手當地商家，推出攀岩、雙人舞、品酒等聯誼活動。（台北霞海城隍廟提供／吳堂靖台北傳真）

農曆8月15日是月老生日，以求姻緣聞名的台北霞海城隍廟攜手當地商家，中秋節起連續四周推出活動，包含敲姻緣餅、繡姻緣袋體驗，更首次結合老屋攀岩、雙人舞、品酒等活動，拉近參加者的距離，盼能為單身男女譜出中秋戀曲。

中秋節當天恰逢月老生日，台北霞海城隍廟首次為月下老人擺壽宴，13日當天一早廟方就會供奉點心，現場也會有敲姻緣餅、刺繡示範，緊接著下午3點就會送上月老生日蛋糕，活動一連兩天，邀請民眾一同過節開趴趣！

除了月老生日慶，霞海城隍廟與當地4商家跨界合作，13日先由「小花園」推出繡製月老束口袋，22日由李亭香餅舖舉辦姻緣餅製作體驗，28日純純電影音樂咖啡店邀請單身男女一同品酒、跳舞，來場老派約會，10月初則有雙人攀岩體驗活動。

霞海城隍廟文宣長吳孟寰指出，「敲出半生緣x愛情岩究學 」活動包含攀岩與手作花生糖體驗，由於雙人攀岩需要相互協助，加上紅色安全繩形同「紅線」，也象徵著「緣分長長久久」，盼單身男女能在活動中，找到相互扶持的另一半。

看準霞海城隍廟及大稻埕觀光熱度，台北捷運也與廟方合作，推出「搭紅線、捷好緣」月老車票，票卡刻有「百年好合」、月老頭像，9月11日於雙連站獨家販售，歡迎旅客搭紅線、「捷」好緣。

(中時 )