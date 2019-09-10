秋冬影像系列是本季的⼤亮點，《落葉圖》。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN參與環保不遺餘力，因應環保初心，使用不易髒汙且保養容易的環保皮草，更在影像環保帶上運用NASA太空用材－杜邦™ Tyvek® 特衛强® 品牌材料，防水不易破損，共同環保愛地球。（鄧博仁攝）

藝人郭源元出席JAMEI CHEN 2019秋冬尊客秀。（鄧博仁攝）

藝人房思瑜JAMEI CHEN 2019秋冬尊客秀。（鄧博仁攝）

網紅astor出席JAMEI CHEN 2019秋冬尊客秀。（鄧博仁攝）

2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》謝幕。（鄧博仁攝）

模特兒參與2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》秀。（鄧博仁攝）

模特兒參與2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》秀。（鄧博仁攝）

模特兒參與2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》秀。（鄧博仁攝）

模特兒參與2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》秀。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌邁入32年，每季舉辦的「尊客秀」，將最新最頂級的設計以藝術展演的方式，先呈現給品牌最尊榮的貴賓，打造時尚沙龍空間，迎接秋冬氣息！

2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》，揭開創辦人陳季敏設計師對於馬術的熱愛，品牌頂級系列—《JAMEI CHEN‧In Addition》，多款獨特剪裁設計，將軟雕塑工藝發揮至極令人驚嘆！

本季色系與布料採用與馬毛相呼應的微粉灰色調厚薄毛料，更擷取沙龍元素，結合現代與古典元素，增添大量格紋及藍寶石色系。短皮草剪裁俐落時尚，跳脫對羊毛大衣的既定想像，為生活帶來高級的儀式感，如同坐上馬背參與時尚盛裝舞步，富含個性與知性美。

JAMEI CHEN參與環保不遺餘力，因應環保初心，使用不易髒汙且保養容易的環保皮草，更在影像環保帶上運用NASA太空用材－杜邦™ Tyvek® 特衛强® 品牌材料，防水不易破損，共同環保愛地球。

秋冬影像系列是本季的⼤亮點，《落葉圖》、《California Dreamin》飽含品牌藝術總監郭英聲對記憶獨特視野的詮釋，⾃2007年起與JAMEI CHEN合作，充滿藝術氣息、神秘⾊彩的影像作品，躍上JAMEI CHEN講究細節及品味的服裝、配件，揭開藝術即⽣活的時尚美學境地。

品牌堅信，愈純粹，愈頂級。JAMEI CHEN根生台灣，從這片土地上獲得養分，將能量化為信念，堅守品質，講究細節，為讓世界以台灣製造驕傲。品牌創辦人陳季敏依循初心，捧愛遵從土地而生，如職人精研的品牌，織起友善環境、質感生活的網，共造美好境地。相信世界會因為更多人對自我價值的堅持，而變得不一樣。

(中時 )