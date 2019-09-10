JAMEI CHEN品牌邁入32年，每季舉辦的「尊客秀」，將最新最頂級的設計以藝術展演的方式，先呈現給品牌最尊榮的貴賓，打造時尚沙龍空間，迎接秋冬氣息！
2019秋冬系列—《JAMEI CHEN vs DRESSAGE 與馬術的對話》，揭開創辦人陳季敏設計師對於馬術的熱愛，品牌頂級系列—《JAMEI CHEN‧In Addition》，多款獨特剪裁設計，將軟雕塑工藝發揮至極令人驚嘆！
本季色系與布料採用與馬毛相呼應的微粉灰色調厚薄毛料，更擷取沙龍元素，結合現代與古典元素，增添大量格紋及藍寶石色系。短皮草剪裁俐落時尚，跳脫對羊毛大衣的既定想像，為生活帶來高級的儀式感，如同坐上馬背參與時尚盛裝舞步，富含個性與知性美。
JAMEI CHEN參與環保不遺餘力，因應環保初心，使用不易髒汙且保養容易的環保皮草，更在影像環保帶上運用NASA太空用材－杜邦™ Tyvek® 特衛强® 品牌材料，防水不易破損，共同環保愛地球。
秋冬影像系列是本季的⼤亮點，《落葉圖》、《California Dreamin》飽含品牌藝術總監郭英聲對記憶獨特視野的詮釋，⾃2007年起與JAMEI CHEN合作，充滿藝術氣息、神秘⾊彩的影像作品，躍上JAMEI CHEN講究細節及品味的服裝、配件，揭開藝術即⽣活的時尚美學境地。
品牌堅信，愈純粹，愈頂級。JAMEI CHEN根生台灣，從這片土地上獲得養分，將能量化為信念，堅守品質，講究細節，為讓世界以台灣製造驕傲。品牌創辦人陳季敏依循初心，捧愛遵從土地而生，如職人精研的品牌，織起友善環境、質感生活的網，共造美好境地。相信世界會因為更多人對自我價值的堅持，而變得不一樣。
(中時 )
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