我國今年在俄羅斯喀山舉行的國際技能競賽奪下5金5銀5銅等佳績，但如果想擔任國手，得要先在全國技能競賽奪下好成績後，再參與國手選拔，而為了鼓勵更多人參與全國技能競賽，勞動部今年也提高冠軍獎金至12萬元。

第49屆全國技能競賽將將在9月16日盛大揭幕，全國674位技能高手爭奪冠軍，歷時3天、長達18小時的實作競賽。本屆競賽舉辦47個職類，參賽選手包含今年4月北、中、南分區賽選出各職類前5名優勝者、全國中等學校學生技藝競賽優勝選手及國中技藝競賽優秀選手，獲勝選手未來更有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽。

如果這批學生通過明年的國手選拔，除了可以參加2022年的亞洲技能競賽外，也可望參加2021年在上海舉行的國際技能競賽。

全國賽活動競賽場地於勞動力發展署中彰投分署、勞動學苑、僑光科技大學及高雄空軍航空技術學院等4地同步進行，比賽期間為9月17日至19日，為期3天，勞動部長許銘春也將親自到現場為選手加油，同時感謝裁判及工作人員的辛勞。

(中時 )