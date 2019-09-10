韓國蔚山出訪團今帶來好消息，提到兩地直航事宜已由觀光部同意，目前送往交通部審核，最快可於10月中旬起飛。（花蓮市公所提供／王昱凱傳真）

花蓮市公所團隊上月出訪韓國蔚山，與蔚山市長宋哲鎬相談甚歡，希望能以花蓮為優先觀光選擇點開啟直航。今日蔚山觀旅事務官金惠正帶來好消息，表示計畫已獲韓國文觀部同意，由交通部審查中，預計將於10月中旬啟航。花市長魏嘉賢提到，目前初步規畫包機旅遊，萬元有找、物超所值。

蔚山為韓國第七大城，過去以捕鯨和漁業聞名，後發展製船業，逐漸成為韓國工業重鎮，更為現代企業所在地。蔚山東面海、西靠山，其中艮絕岬為韓國最靠東邊的海岬，是迎接曙光勝地，超大郵筒更是出名，每年吸引上萬人前往。

蔚山於1981年與花蓮市締結友好姊妹市關係，上月21日公所團隊出訪蔚山，與宋哲鎬針對直航包機一事達成共識，宋提到，希望能以花蓮為優先選擇觀光定點。

今日蔚山觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正帶來好消息，金表示，航線事宜已由觀光部同意，移交交通部審議當中，若是順利，可在10月中旬起航，初期往返2航次共4班機。

魏嘉賢提到，蔚山是韓工業代表城市，也為輕能源與綠能發展城。目前包機初步規畫由釜山航空承攬，安排4天3夜旅程，萬元有找！此外，蔚山為韓國平均所得最高城市，希望將高端消費人潮帶入花蓮，促進觀光，也讓太魯閣、清水斷崖、原民文化等天然與人文美景，深烙在韓國人心中。

蔚山訪問團與魏嘉賢一行人也至花蓮機場與航空站主任吳富和等人參觀航廈設施，針對出入境動線、行李托運、安檢做討論，也就包機機型、遊玩人數與申請條件詳細商討，以未來成為定期航班為目標。

(中時 )