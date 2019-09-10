台南市去年統計共有 1705件勞資爭議案件，其中就有227件發生在永康區，因此今年在永康區地政事務所新增調解據點，方面勞資雙方就近選擇處理地點，節省時間。（莊曜聰攝）

自2016年一例一休實施後，勞資爭議案件增加，據台南市勞工局統計，去年相關案件有1705件，但隨著一般民眾對法規了解日深，已有逐年減少的趨勢，其中永康區去年爭議案件占全市1成多，比例不小，為因應分區不同需求，今年起在永康地政事務所設立調解據點，節省勞資雙方時間。

台南市勞工局長王鑫基指出，勞資爭議發生時，透過調解可迅速解決勞資爭議，若無法順利調解，也可透過「仲裁」方式，以免走上司法訴訟程序後曠日廢時，台南市政府勞工局長王鑫基表示，勞工發生勞資糾紛，可向勞工局申請調解，經調解人或調解委員協商斡旋，尋求雙方均可接受的方案，以求和諧且迅速來化解雙方爭議。

若勞資爭議調解不成立時，雙方當事人還可依據「勞資爭議處理法」規定，共同向主管機關申請交付仲裁，申請人可選定獨任仲裁人或組成勞資爭議仲裁委員會，仲裁程序自受理到結束約69至79天，除免去訴訟程序的曠日廢時，重點是不需要任何費用。

勞工局統計，2018年受理勞資調解案件數1705件，較2017年的1827件，減少122件，調解成功率將近7成，顯示勞資爭議調解已發揮成效，案件數減少，也代表台南市勞資關係目前狀況穩定。

台南市原有民治市政中心、永華市政中心、新市區公所、歸仁區公所、官田工業區管理中心、佳里地政事務所、後壁區公所、樹谷園區、麻豆區公所、玉井區公所、七股區公所、學甲區公所等12處勞資爭議調解地點，由於永康區工商發達、人口密集，案件比例增加，今年特別在永康區地政事務所增設服務據點，方便勞工朋友就近選擇。

(中時 )