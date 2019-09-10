彰化縣不到3個月內接連爆發和美分局、芳苑分局，警察違紀貪瀆案件，繼7月一連三波人事調整、逾160名官警異動的警界大地震，10日再傳人事調整，共有18名官警遭到調職異動，有基層員警獲悉忍不住抱怨，上級承辦人位子都坐不熱，業務剛上手彼此培養默契，又要換人！

此波人事調整，針對分局內勤組長、警備隊隊長、偵查隊隊長與副隊長、派出所長等職務遴補調整，縣警局由局長方仰寧親自主持人是檢討會議，2名副局長、主祕、督察長和人事室主任皆出席與會。

彰化縣警局10日傍晚發出新聞稿指出，案經與會人員就上開職缺依職期、地區、經歷等遷調原則，及人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，職務調整如下，並應於108年9月12日到任：

(一) 彰化分局警備隊隊長吳文成調任和美分局警務員。

(二) 北斗分局第一組組長葉柏志調任彰化分局警備隊隊長。

(三) 刑事警察大隊第二組組長董耀濱調任北斗分局第一組組長。

(四) 少年警察隊第一組組長藍芳欽調任刑事警察大隊第二組組長。

(五) 和美分局偵查隊警務員兼副隊長李啟明調任少年警察隊第一組組長。

(六) 刑事警察大隊警務員林師賢調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。

(七) 和美分局警務員吳育勝調任刑事警察大隊警務員。

(八) 芳苑分局偵查隊隊長張嘉訓調任刑事警察大隊警務員。

(九) 芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長林志明調任芳苑分局偵查隊隊長。

(十) 刑事警察大隊警務員葉東奇調任芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。

(十一)保防科調查員謝致煜調任防治科警務員。

(十二)保防科警務員黃登崇調任保防科調查員。

(十三)刑事警察大隊偵查員吳銘發調任北斗分局偵查隊分隊長。

(十四)溪湖分局舊館派出所巡官兼所長李文偉調任刑事警察大隊偵查員。

(十五)彰化分局莿桐派出所巡官兼副所長林淙文調任溪湖分局舊館派出所巡官兼所長。

(十六)和美分局第三組巡官李俊賢調任刑事警察大隊偵查員。

(十七)交通警察隊分隊長邱詩惠調任保安警察隊分隊長。

(十八)和美分局第五組巡官邱銘芳調任交通警察隊分隊長。

(中時 )