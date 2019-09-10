台南後壁近期因為有多處熱映電視處拍攝場景而走紅，後壁區公所結合知名特色店家、亮點社區，在14日下午將於後壁火車站前舉辦成果發表會。（莊曜聰攝）

台南後壁近期因有多處電視劇拍攝場景而走紅，其實做為嘉南平原米倉的後壁有許多農特產，後壁區公所結合知名特色店家、亮點社區，14日將在後壁火車站前廣場舉辦活動，現場參加的民眾除了獲得80元「消費劵」，消費金額滿300元，還可參加抽獎，邀請各地民眾前來吃好料、買好物，度過一個愉快的中秋連假。

「樂遊—稻。後壁」活動參加的在地商家逾20家，包括後壁冰糖醬鴨、卡多利亞良食館、裕發興農產品、果乾荼鋪的各類果乾、菁寮囝仔的糙米煎餅、富貴食堂的割稻飯、芳榮米廠、云鶴外燴的藥膳五味沙茶鴨等等；現場還安排上茄苳榻榻米、茄芷工坊、農創手作烘焙坊、陶友居、閱悅工作室及頂長社區的的多種藝術品及米食DIY活動。

後壁區公所10日舉行記者會搶先展示各類農特產，區長翁振祥說，當天活動邀請台南教養院院生及在地的宥騰樂團表演，翁振祥說，當天除可獲得80元「消費劵」，現場消費金額滿300元，還可參加抽獎活動。

為推廣後壁道地的優良米食，活動現場也有台灣越光米所製成的米食料理免費分享，讓遊客可一邊聆聽樂團音樂表演，一邊悠閒地逛市集，歡度周末美好的時光，晚上還能順道前往附近國策顧問黃崑虎的黃家古厝，欣賞黃家古厝22周年中秋音樂會。

(中時 )