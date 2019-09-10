台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月10日~9月17日)

其中，2022世界盃亞洲區資格賽9/10(二)晚間7點10分中華隊將在主場迎戰尼泊爾，台灣運彩將開盤支持中華隊，提供單場投注。

1.「排球」：提供2場單場投注。

第13屆女排世界盃9/14(六)將於日本盛大展開，來自世界各地的12支勁旅將在為期16天的賽程中一拚高下。

9/15(日)16:00，阿根廷女排與巴西女排兩支南美洲球隊將正面對決，巴西謝拉在2016年退役後，決定在今年世界盃復出為國家隊效力，球迷有機會一睹這位傳奇名將的風采。9/16(一)18:20，地主日本女排將迎戰宿敵南韓女排，上個月亞錦賽不敵日本二軍的南韓女排，將由金軟景領軍，搭配傷癒歸隊的李多英，力抗天賦滿滿的東洋魔女，屆時會是南韓能扳回面子或是日本會再下一城呢?

2.「籃球」：8強精選場次提供單場或場中投注。

世界盃籃球賽本週進入八強階段，美國遭遇列強環伺毫無畏懼、西班牙無敵艦隊來勢洶洶小組賽全勝出線、塞爾維亞、澳洲、法國也都非等閒之輩！拳拳到肉、場場精彩的世籃淘汰賽跟運彩一起挑戰你的視覺神經！

3.「棒球」：提供6場場中與9場單場投注。

美國職棒本週可關注美聯東區內戰，洋基要在此分區稱王幾無懸念，本週對紅襪、藍鳥的系列賽能有多少掌握度，關係著何時達標單季百勝門檻。

日本職棒則看兩聯盟領先者軟銀與巨人的調整狀況，由於本季暫居王座的隊伍都未有獨走態勢，如何保持好團隊戰力迎接季後挑戰對手，成為進軍日本一的關鍵。軟銀的西武客場之旅和巨人對阪神傳統一戰同樣重要，邀您中秋連假同享精彩賽事。

4.「足球」：提供11場場中與11場單場投注。

世界盃亞洲區資格賽週中進行小組賽第二輪，中華隊首戰惜敗約旦，9/10(二)第2戰仍在主場出擊，迎來6月初曾在友誼賽交手踢成1：1平手的尼泊爾，中華隊這次精銳盡出，不勝無歸。

歐洲足球錦標賽資格賽本週仍有激戰，包括蒙特內哥羅對捷克、立陶宛對葡萄牙等多場比賽，都將關係到小組出線席位，9/10（二）和9/11（三）凌晨，預計有5場比賽加開單場投注。

週末各國主要聯賽在國際賽週結束後全數回歸，歐洲五大聯賽和日本J1都有多場重要賽事，J1在9/14(六)18:00上演榜首大戰，目前積分榜排名第2的鹿島鹿角，將在主場迎來榜首球隊FC東京；德甲在9/15(日)凌晨00:30也安排領頭羊之爭，暫居第一的RB萊比錫，主場恭候7連霸的王者拜仁。本週各國的大戰還有9/14(六)21:30德甲勒沃庫森作客鬥多特蒙德、同日22:00英超狼隊主場迎戰切爾西、9/15(日)凌晨03:00西甲巴塞隆納迎戰瓦倫西亞、23:30英超兵工廠作客沃特福德，場場精彩，豈能錯過。

5.「冰球」：提供2場單場投注。

上賽季東區季後賽第二輪對手葉卡捷琳堡駕駛者與薩拉瓦特尤拉耶夫，在例行賽第二週將再度交手，此役將提供單場投注。

葉卡捷琳堡駕駛者上季在攻守失序的情況下，遭到薩拉瓦特尤拉耶夫以4勝1敗淘汰，本季葉卡捷琳堡捲土重來，靠著前場箭頭杜維斯及生力軍馬切克穩定的火力供輸，已贏得開季3連勝，薩拉瓦特尤拉耶夫開季也以堅強的防守拿下2勝1敗，9/12(四)22:00，就看杜維斯能否率隊在險峻的客場拿下開季四連勝!

6.「美式足球」：提供4場單場投注。

NFL進行第二週賽事，首戰同告失利的坦帕灣海盜與卡羅萊納黑豹9/13(五)爭奪本季首勝；首戰作客大勝布朗的田納西巨神9/16(一)則回到主場，迎來首輪作客以6分不敵電光的印城小馬。9/17(二)凌晨則由克里夫蘭布朗與紐約噴射機力爭本季首勝。

(中時電子報)