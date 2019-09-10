英國首相強森第二度嘗試推動國會提前改選，結果再次失敗，他的硬脫歐計畫希望也越來越渺茫。在此之前，國會還趕在10日起休會5周前的最後數小時內通過表決，要求強森政府公布與脫歐計畫相關的官員私人通訊內容，這對近日連遭挫敗的強森不啻是另一記重擊。

趕在10號休會前，英國國會狠狠拒絕了強森10月15號提前大選的提議。強森依法需取得下議院2/3票數同意，也就是至少434票才能提前解散國會，但9日投票結果只有293票同意。

不只如此，國會還迅速通過2項動議，要求強森交出無協議脫歐的評估報告，以及公開內閣成員作出國會休會決定相關的通訊文件。

強森則堅稱：「儘管正準備無協議脫歐，10月17日我還是會參加布魯塞爾的（歐盟）高峰會。不論這個國會發明多少工具來綑綁我的雙手，我都會努力爭取為國家利益拿到協議，這個政府不會再延遲脫歐。」

已擔任10年下議院議長的伯考（John Bercow）9日也宣布，將於今年10月底正式交棒。據紐約時報分析，他主持議事的風格讓前後任首相梅伊和強森都吃足苦頭，即使宣布要下台，也沒讓強森好過。

由於伯考選擇在這個時間點請辭，就是要讓本屆國會選出他的接班人。強森在本屆國會原本就只有1席過半優勢，但他先前開除21名不願配合投票的黨員後，在國會已喪失主導權。如此不難推斷，本屆國會選出的下任議長，未來對強森也不會太友善。

為了堅持在10月31日如期脫歐，強森上周先出招，讓國會從9月10號起一路休會到11月14號。原本他的目的是讓反對硬脫歐的億元沒時間反應，想不到對方出手更快，火速通過「反無協議脫歐法」，逼迫強森政府與歐盟達成新的脫歐協議，否則就得在10月19號前向歐盟要求延長脫歐期限到明年1月底，避免英國在10月底無協議自動脫歐。

(中時 )