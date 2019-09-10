◎利菁也被黑過 贈韓國瑜面膜助美白

購物天后利菁受邀擔任高市9月觀光代言人，今（10）日下午與高雄市長韓國瑜合體，兩位大學同窗開「同學會」格外有趣。利菁自嘲以前也常被黑，很能感同身受韓國瑜現在的處境，她特地送上面膜，幫助他美白「退黑」。

◎陳菊告費鴻泰誹謗 法院判敗訴

立委費鴻泰今年4月5日臉書發文，指總統府秘書長陳菊處理「小林滅村國賠」、「高雄氣爆」落井下石，對照高雄市長韓國瑜的「佛心」她是「禍心」，陳菊不滿自訴費涉嫌加重誹謗；台北地方法院今(10)日審結，判費鴻泰無罪。這是陳菊「以訟止謗」採提告策略，首戰敗訴案例。

◎續追善款流向 藍團赴監院告發陳菊

國民黨持續追打總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間處理高雄氣爆的善款流向，國民黨立委許淑華以及高雄市議員陳麗娜今天在立院黨團舉行記者會，質疑有超過8成、逾3000多萬元的善款未用於振興災區觀光，記者會結束後便直接前往監察院告發陳菊。

◎台灣漫畫家嶄露頭角 BARZ登日本連載

近年台灣漫畫家作品登日本連載的好消息不斷，以《鎮邪甲冑-劍獅》為代表作的漫畫家BARZ，在日本出版社舉辦的小說漫畫化比稿比賽中獲得青睞，也將於日本漫畫網站上進行連載作品。BARZ表示，在得知消息的當下非常期待，也希望可以藉此在漫畫產業的最前線，測試自己的實力在甚麼位置。

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(中時電子報)