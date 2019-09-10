義大校長陳振遠開訓時，期勉新生「跨域創新 競逐全球」。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學為迎接新生入學，積極打造跨域學習環境，今年度祭出多項大一新措施，包括兩校區學生共宿、推出健康醫學密碼通識課，師資均為一時之選，展現義聯集團辦學的優勢。

義大上周舉辦一連三天的「新生定向輔導營」，超人氣大義寶寶及夥伴們到場助陣，歡迎新生加入大家庭，開展熱血沸騰的大學生活。

預見未來人工智慧將取代人力，義大致力培育具備醫療、智慧科技、跨域創新與產學服務能力的未來人才；義大校長陳振遠致詞時以「跨域創新 競逐全球」為題，引用孔子「君子不器」成語，期勉跨領域嘗試，不要侷限於單一專業，並把握及善用義大國際化多元環境，與來自40多國的同學多多交流學習。

義大目前有600多所姐妹校，十分鼓勵學生到海外交換、交流，晉升國際化的跨域人才。陳振遠校長表示，今年義大創新突破，首開例讓醫學院與校本部同學共同生活一年，提供共享多元化的平台。

陳振遠並引用義大癌治療醫院院長洪朝明的話，強調「機會是留給健康的人」，指出義大今年「通識教育中心」創新開設「健康醫學密碼」課程，邀請專業醫師傳授健康醫學等相關知識，並協助考取急救術等證照，期勉新鮮人把握機會好好學習。

(中時 )