少林武功蓋天下，也吸引樹德科大設計學院表演藝術系每年遴選學生前往中國嵩山少林寺學習功夫，今年在系主任俞秀青策劃安排下，共有8位學生趁著暑假期間，到嵩山少林傳統功夫龍騰武校學武功，拳法、兵器樣樣來，讓他們直呼過癮。

樹德科大表示，本次參與的學生，多數非舞蹈科班出身，但個個對武術充滿高昂的興致，也珍惜學校提供的海外研習機會，藉機認識兩岸的文化差異，開展自己不同視野。

少林寺武藝一個月的研習期程，每天早上6時展開，持續到晚上6時結束，少林寺師父從基本功訓練起，循序漸進由套路到兵器，每個動作細節都不馬虎。

訓練階段分為體能訓練、基本功、拳法套路、兵器套路、空翻等，並著重「精、氣、神」的意境，講求動作的精準及細膩度，尤其涵蓋禪、意、藝、醫的少林文化，每年吸引全球人士前往習藝或觀光，因此學員生活中就是地球村概念，每天與外國學員交流中亦提升英文與溝通能力。

武術學習沒有捷徑，只有努力練習，正應證「台上一分鐘，台下十年功」的老師父名言。

學員張佳鈺認為，每天少林寺的拳法學習與兵器套路，對體力訓練或培養健康的生活作息都助益良多，練功時學到的精神與態度，是一種由內而外散發出來的涵養，也讓自己對事情的看法有了大轉變，即凡事不能只看外表，應該更深入探究隱藏在內的底蘊。

(中時 )