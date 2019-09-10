環保署中區「環境事故專業技術小組」將常駐於六輕旁的三盛林務所。（張朝欣攝）

雲林縣政府為強化六輕工業區毒化災應變能力，向中央爭取設立國家級災害應變中心，10日雲林縣長張麗善與環保署官員會勘六輕旁的三盛林務所，決定將由環保署中區「環境事故專業技術小組」常駐於此，就近確保民眾生命財產安全。

今年4月7日六輕工業區台化公司芳香烴3廠發生氣爆事件，造成周邊居民人心惶惶，為了強化六輕發生毒化災意外的緊急應變能力，雲林縣長張麗善多次呼籲中央，成立專責六輕工業區的國家級災害應變中心。

張麗善10日率環保局長黃士漢、消防局長林文山等人，與環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲前往六輕旁的三盛林務所會勘，確定明年起將由環保署中區「環境事故專業技術小組」常駐麥寮三盛林務所，提供工安維護監測及應變諮詢，就近就地快速應變。

張麗善表示，目前中區「環境事故專業技術小組」設立於雲林縣斗六市，至六輕車程約需1小時，若六輕發生意外事故，相關的即時監測與應變可能緩不濟急。經雲林縣環保局與行政院環保署多次協商，將利用三盛林務所做為技術小組麥寮隊駐點辦公室。

環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲指出，三盛林務所至六輕僅2分鐘車程，一旦六輕發生毒化災事故，可快速執行相關應變工作，平時也可就近至六輕進行輔導查核，藉由政府及業者互相把關，可強化六輕自我應變能力，維護環境安全。

(中時 )