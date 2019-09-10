八旬翁臥倒台大操場沙坑 學生跑步發現：死了 18:172019/09/10 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大操場下午有一名八旬翁氣絕沙坑，死因待查。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午4時許，台灣大學操場有名年約80歲的老翁陳屍跳遠沙坑，據報案學生指出，跑步運動時，就發現有人躺在沙坑，起初不以為意，但過了很久，該男子都沒動靜，他趨前察看，驚覺對方已僵硬無呼吸，警消獲報到場，因老翁已明顯死亡，交由轄區大安警分局調查死因。 台北市消防局指出，老翁被發現時躺臥在跳遠沙坑裡，上半身赤裸，明顯已僵硬死亡，不送醫，警方到場拉起封鎖線調查，將查明死者身分報請檢方相驗，並調閱監視器釐清老翁為何出現在操場沙坑。 (中時 ) #沙坑 #老翁 #操場 #發現 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰搞壞沙發？元配調監視器 怒見教練夫忘情戰小三 15:522019/09/06 社會 老翁機上「烙賽」噴滿地 網見清屎照大讚：空姐不是公主 14:592019/09/07 社會 河南一馬戲團脫逃老虎被捕獲 送到動物園時已死亡 12:442019/09/08 兩岸 驚恐指數破表！未滿14歲自殺增幅超乎想像 13:452019/09/08 生活 牛攔河上游 驚現不明白色泡沫 15:502019/09/08 社會 老翁騎6小時迷途 就為老伴愛吃的鴨肉飯 10:282019/09/09 社會 老翁巡菜園中風倒地 警巡邏發現急救援 10:362019/09/09 社會 老翁軟腿摔落竹林 遊客發現報警 11:222019/09/09 社會 暖西國小運動設施破舊 議員爭取翻新 14:352019/09/09 生活 深夜3時迷路 警摸黑陪伴失智翁協助返家 19:592019/09/09 社會 社會熱門新聞 陳菊以訟止謗 首戰敗評小林滅村費鴻泰無罪 - 社會 電動機車停等紅燈瞬間爆炸 車主跳車逃過一劫 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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