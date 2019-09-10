今天下午4時許，台灣大學操場有名年約80歲的老翁陳屍跳遠沙坑，據報案學生指出，跑步運動時，就發現有人躺在沙坑，起初不以為意，但過了很久，該男子都沒動靜，他趨前察看，驚覺對方已僵硬無呼吸，警消獲報到場，因老翁已明顯死亡，交由轄區大安警分局調查死因。

台北市消防局指出，老翁被發現時躺臥在跳遠沙坑裡，上半身赤裸，明顯已僵硬死亡，不送醫，警方到場拉起封鎖線調查，將查明死者身分報請檢方相驗，並調閱監視器釐清老翁為何出現在操場沙坑。

(中時 )