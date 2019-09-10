全台最大美食外送平台foodpanda台灣成立於2012年，從台北的10人團隊，深耕7年成功颳起外送旋風，在台擁有上萬家合作餐廳、涵蓋全台11座城市、外送時段從早餐到宵夜都能外送美食。截至2019年，每日訂單年成長25倍，一周即勝過前6年總和！

foodpanda董事總經理方俊強首次與台灣媒體見面，公布在台7周年成績單與品牌最新布局，同時宣布再新增由腳踏車及步行外送的服務選擇(圖/foodpanda台灣提供)

今(10)日首度舉辦大型媒體見面會，宣布金鐘影帝吳慷仁成為台灣首位年度品牌代言人。吳慷仁透露平常的自己跟廣告裡演得很像，因拍戲很常沒時間好好吃飯，有了foodpanda不至於亂吃一通。人生已太多不能掌控的事情，吃東西真的是唯一可以讓他「任性點餐，好好吃飯」。

foodpanda 首位年度代言人吳慷仁大聊叫外送經驗 與「餓」保持距離(圖/foodpanda台灣提供)

foodpanda將持續擴大在台布局，網羅包含肯德基、Pizza Hot、SUBWAY、漢堡王等連鎖餐飲業龍頭加入外送平台、增加「單車」及「步行」外送員編制、推出「外帶自取」功能，並將外送時間延長，從清晨5:30到半夜2:00皆有外送，滿足全天候用餐需求。

foodpanda董事總經理方俊強首次與台灣媒體見面，公布在台7周年成績單與品牌最新布局，同時宣布再新增由腳踏車及步行外送的服務選擇(圖/foodpanda台灣提供)

foodpanda董事總經理方俊強表示，foodpanda是台灣目前服務範圍涵蓋最廣、合作商家做最多，及營業時間最長的美食外送平台，此次，foodpanda繼8月份進駐彰化及嘉義後，將繼續插旗全台灣城市，為更多民眾建立起使用美食外送服務的習慣。未來更要讓全台灣的每一家店都變成foodpanda的合作商家。

(中時 )