雲林縣長張麗善（右）啟用北港社區公共托育家園，減輕民眾育兒負擔。（張朝欣攝）

雲林縣政府修繕北港鎮北辰國小閒置教室，打造縣內第1座社區公共托育家園，10日由縣長張麗善揭牌啟用，藉由減輕育兒負擔，讓青年父母願意生、勇敢生。未來將陸續於斗六、虎尾、西螺各設1座，建立優質、平價、普及的幼兒照顧體系。

雲林縣首座社區公共托育家園正式成立，10日由縣長張麗善、縣議員蔡孟真、縣府社會處長林文志、大同技術學院主任郭俊豪、北辰國小校長陳明誌、中華國際婦幼福利發展學會理事長謝玉英等人共同揭牌。

張麗善表示，雲林縣少子化情況嚴重，目前縣內0至3歲嬰幼兒人數約1萬8112人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府特別設置社區公共托育家園，提供優質、平價的托育照顧。

張麗善說，為減輕育兒負擔，讓青年父母願意生、勇敢生，縣府今年8月啟動「擴大發放2至4歲育兒津貼」，孩子從出生到2歲，每月可領2500元育兒津貼，2歲以後有平價優質的公立及非營利幼兒園可選擇。

社會處長林文志指出，藉由中央及雲林縣公彩的經費挹注，雲林首座公共托育家園正式營運，期望從北港社區公共托育家園開始，逐步擴及全縣20鄉鎮，營造雲林縣成為安心友善的托育城市。

北港社區公共托育家園由縣府委託大同技術學院經營管理，位於北辰國小，有專為0至3歲寶寶托育需求的活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，提供最優質的托育服務。

(中時 )