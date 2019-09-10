竹圍工作室25年來引領、影響台灣藝術環境並連結全球卓然有成。（李怡芸攝）

「藝術不是邊緣，是核心。我希望藝術家都能大聲說出：我和社會是緊緊相關的。」竹圍工作室邁向25歲，跨過四分之一世紀，創辦人蕭麗虹特別有感，儘管作為全台首座民間的國際藝術村，始終走在政策支持之前，但25年來也確實造就了些動能與改變，她期許下個25年，讓藝術、創意更無所不在地參與社會。

「20周年的時候，團隊的同仁要我爬上一個很難爬的木頭山，說這是條不好走的不歸路。」蕭麗虹笑呵呵地說自己已該退休，然而藝術家面臨的處境她再清楚不過，於是25周年的竹圍工作室，以過去扮演前衛藝術創作者基地，推動閒置空間再利用，形塑城市創意轉型策略等經驗所累積的能量，今年9月起正式進駐圓山CIT台北創新中心，蕭麗虹表示：「希望給年輕創意者一個跨界合作的平台，讓他們更容易做。」

「25年了，我們要為未來做點不一樣的事」蕭麗虹與團隊規畫了一系列至2020年底的交流工作坊，從生態永續、社會實踐、創藝人才養成、文化空間的發展到國際交流，期望更多的對話萌生更多的可能性，宣告「In Art We Trust」的同時，蕭麗虹也有感地指出，25年前在沒有捷運、沒有網路、沒有社群媒體，在一座廢棄雞寮中發展起來的竹圍工作室，迄今已支持、合作過近500位藝術家，結交近250個國內外單位，下一個25年，仍要「搏一下」。

「未來希望公部門、企業、民間不同團隊一起玩創意，大家成為『利害關係者』，我們作為服務平台中介組織，一起協助社會各層面需要創意的地方。」蕭麗虹舉例，已有藝術家與移工合作，從理解文化的不同來改善飲食文化的差異，「藝術家不會只是消耗預算，藝術和創意的多元價值，我們已用25年證明出來。」

(旺報 )