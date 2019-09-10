台北市柯文哲市長今天提出「居住正義2.0－政策新主張」，內政部表示，台北市政府的方向與中央整體居住政策一致，內政部將持續與台北市合作，共同照顧人民的居住需求。

內政部表示，政府積極推動社會住宅，目前全國可入住的社宅共1萬4千餘戶，另有1萬4千餘戶在興建中，還有1萬7千多戶正在規劃。台北市居住負擔高，內政部樂見市府擴大社會住宅推動目標，近期正與台北市就土地盤點等議題密切研商，接下來也會充分合作。

目前社會住宅包租代管第2期計畫即將開辦，將擴大辦理區域及目標戶數。內政部表示，為鼓勵房東參與，已在住宅法及相關法規中納入稅賦優惠等措施，今市府再將公益出租及包租代管房屋實質稅率減至0.6％，有助進一步提升房東參與意願，內政部樂見其成。

而在優先擴大照顧弱勢方面，內政部指出這是社會住宅的核心理念，因此表示支持，目前5007戶包租代管的社會住宅中有6成為弱勢家庭，而全國各地社會住宅弱勢家庭比率也超過住宅法所規範的30％基準。此外，政府今年也透過租金補貼的方式擴大照顧對象，包括針對單身青年、新婚家庭及育有未成年子女家庭共2萬4000戶的租金補貼，教育部也預計針對校外租屋的弱勢學生於5年內補助13萬戶。因此，臺北市加碼提高租金補貼戶數，照顧更多人民的需求，亦與中央政策步調吻合。

內政部補充，近年亦持續推動促進房市資訊透明的措施，除已將實價登錄資料增加歷次移轉價格，也提供「建坪單價計算」的選項，使價格資訊更清楚；並縮短資料揭露頻率，由原來每月發布1次，調整為每月3次；更將買賣案件的登錄，改由買賣雙方於移轉登記時一併進行，提高資訊時效。另外也持續按季發布「住宅價格指數」及「房價負擔能力」，提供民眾多元參考資訊。

內政部最後強調，照顧國人居住需求是政府責無旁貸的責任，將持續與各部會及地方政府通力合作，務實推動各項改革，共同實現居住正義的願景。

(中時 )