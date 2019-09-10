羅浚濱／竹縣報導

橫山鄉沙坑村1處農地，3月間發現被不肖業者棄置341桶化學廢液桶，環保局初步檢測桶內含有強酸強鹼及部分重金屬，縣府啟動緊急應變措施，動用第2預備金，以招標方式將把該處化學廢液桶全部清除。

縣長楊文科要求環保局，務必盡速將遭棄置區域恢復原貌，並請相關單位全力徹查不法棄置廠商，以達對違法行為人勿枉勿縱。

環保局指出，本案已核准使用第2預備金1350萬元，將分2階段辦理，第1階段招標將以汙染調查、應變處置及後續處理規畫進行，所需費用為400萬元，將於11日上網公告招標。

第2階段將全面清除相關化學廢液桶及廢棄物，所需費用950萬元，目前由環保局積極辦理中，希望能盡速將相關廢棄物清除完畢，還給居民乾淨的環境。

橫山鄉發生這起化學廢液桶棄置案，目前由環保署北區督察大隊、內政部保七刑大持續追查化學廢液桶產源事業，若找到源頭，將依據廢清法第30條，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任。

(中時 )