劍湖山世界為搶攻中秋連假的旅遊商機，今年首度舉辦「幸福摩天輪中秋柚露營」活動，限量80帳，創下33年來首例！此外，劍湖山世界中秋連假推出身分證對中「2」或「3」，即享399元優惠票入園，配合9/1起的秋冬旅遊補助，12歲以下兒童免費入園，同行者每人可享499元優惠價，可望吸引更多親子客同遊。

劍湖山世界表示，自1986年成立以來，首度在主題樂園摩天輪周圍舉辦「幸福摩天輪中秋柚露營」活動，露營民眾可以連續兩天暢玩主題樂園水、陸遊樂設施，體驗水樂園沙灘趣味競賽活動、在玩美攝影棚35個主題場景無限連拍當網紅，還可以搭摩天輪賞月，在摩天輪前廣場烤肉、烤豬，留下永生難忘的歷史鏡頭和記憶。

此外，劍湖山世界主題樂園在中秋節連續3天假期，推出身分證字號對中「2」或「3」，就可以399元的優惠票價入園，較原價便宜500元；配合政府擴大秋冬補助方案，12歲以下兒童免費入園政策，若一家4口有兩名12歲以下孩童，加上父母的身分證字號都有「2」或「3」，4人票價合計798元，平均每人票價只需199.5元。

配合政府擴大秋冬旅遊補助，劍湖山世界渡假大飯店主推一泊二食加主題樂園門票，2人成行每人2,399元，下殺3折；飯店加碼贈送每房200元消費券，可在飯店指定餐廳、中庭酒吧等消費；加上第二波補助每房200元夜市抵用券，更加實惠。

(工商 )