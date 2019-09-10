警廣台中分台10日舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，號召聽眾參與，一早就有不少民眾挽起袖子，捐出自己的熱血，多說助人最快樂，不少企業也共襄盛舉，捐贈小禮物，答謝捐血人，警廣台中分台分台長鮑靜娜指出，今日的捐血活動，募集到300多袋的熱血，成果豐碩。
捐血活動10日上午9點到下午4點，在台中市黎明辦公區禮堂舉行，警廣電台先前則在空中呼籲聽眾到場捐血，不少捐血者表示，是在空中聽到這訊息，一早就來排隊，捐血車上擠滿欲捐血人潮，禮堂還有台中市警局少年隊、台中市警局、高速公路局中區養護工程分局、林新醫院、監理站等，帶來宣導活動，讓捐血人等候之餘，也能瞭解政府政策、生活知識等。
警廣台中分台分台長鮑靜娜表示，不少企業如維他露基金會、元大投信、勝群金屬股份有限公司、台中市花卉批發市場等都提供各式小禮物，只要捐血後的民眾，即可獲得企業提供的飲品、500cc不銹鋼保溫瓶、運動手機腰包、3吋小盆栽等等。
台中捐血中心表示，在中彰投地區只有五個捐血站，每日需有1500袋的配額，才能撐住7-9天的安全庫存量，但通常無法達到，所以很高興有企業團體不定期舉辦的捐血活動，能在短時間迅速補充熱血。
(中時 )
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