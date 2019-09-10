今年汛期雨勢不斷，台中市太平區東村路口及中和街299、313巷長期因側溝宣洩不及造成積淹水；水利局興建中和街雨水下水道，目前排洪能力已有所改善，整體工程預計今年9月底完工。水利局強調，目前中和街巷道內已不再淹水，日前強降雨期間更已先發揮部分排水效益，將儘速完成最後工程，徹底擺脫淹水問題。

水利局表示，太平中和街下水道總經費約1,000萬元，工程分為A、B兩工區，西側A工區範圍為中和街(東村八街至中和街263巷)，東側B工區範圍為中和街(中和街299巷至313巷)，總計下水道長度為269公尺。

目前施工進度已達68％，僅剩西側A工區下水道幹線約23公尺仍在施工，整體工程預計今年9月底完成，完工後預計保護人口數可達600人，改善積淹水面積約6.7公頃。

水利局表示，此工程於東村路段施工時，因遭遇地下管線障礙影響施工進度，水利局積極協調各單位儘速遷移管線，在施工團隊調處及各管線單位配合之下，管線障礙皆已排除，將儘快完成最後一段工程，讓當地居民徹底擺脫淹水問題

(中時 )