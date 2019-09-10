長期下背痛、或感覺肩頸與手臂腫、痛、麻？彰化秀傳醫院引進動態負重MRI磁振造影，儀器可轉90度在人體直立姿勢下檢查，精準診斷出疼痛病灶，方便醫師臨床對症下藥醫療，且可廣泛運用在肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等，讓許多頸椎、腰椎導致的腰酸背痛有解。
名譽院長李佩淵主持揭牌啟用典禮後表示，這部儀器室總裁黃明和前年參加北美放射學會博覽會RSNA時發現，來自義大利品牌的儀器，可以從傳統的橫式平躺垂直轉90度，突破傳統封閉磁體設計，且有助於盲點診斷，所以引進台灣，以利醫師確定診斷，造福病患。
脊椎骨科主任醫師胡名賢表示，自己也是因頸椎、腰椎的椎間盤退化，引發不適，若久站就會引發下被至大腿疼痛，因此更致力於找出腰背痛的原因，上周實際體驗過動態負重式磁振造影檢查後，發現自己椎間盤突出壓迫的情況比原先想得還嚴重。
他強調，不少患者長期深受腰背痛所苦，甚至痛到無法入睡，只能長期吃消炎止痛藥，卻檢查不出原因，直到找出腰背痛的原因加以治療，才終於改善睡眠品質。
從事科技業60歲的傅先生說，因職業需要常成天久坐、緊盯電腦螢幕，長期下來頸椎痠痛、肩膀及手臂麻痛，一年多來找不出原因，直到秀傳醫院以動態負重MRI頸椎檢查，直立負重姿態下，影像清楚呈現出是中度頸椎椎間盤突出。
胡名賢表示，除非神經已嚴重壓迫才會進行手術，否則一般施打生長因子到椎間盤中延緩退化，或針對關節、脊椎壓迫處椎間盤的小面寬節注射類固醇減少疼痛，若已發生坐骨神經痛，則會採傷口較小的微創內視鏡手術治療。
李佩淵說，台灣各級醫療院所MRI檢查儀已非常普及，多數機型仍是傳統封閉式磁體及水平固定式檢查床，當病人平躺放鬆姿式下檢查，與日常站立姿式解剖變化有所差異，往往出現診斷盲點；動態負重MRI儀器，將患者固定後直立式受檢，在身體處於負重姿勢下，更能更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等病灶。
彰化秀傳院長楊基滐表示，動態負重MRI採取較低磁場的開放式磁體，病患不必在密閉空間檢查，有別於高磁場MRI必須有大機房空間與密閉的桶型構造，對於部分有幽閉恐懼的患者是一大福音，且較低磁場強度對於醫療風險也大幅降低。
(中時 )
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