彰化秀傳醫院動態負重磁振造影室10日揭牌。（謝瓊雲攝）

彰化秀傳醫院脊椎骨科主任醫師胡名賢位患者檢查找出病灶後對症下藥治療，自己其實也因腰椎退化、椎間盤突出壓迫，若久站就會腰酸背痛引發坐骨神經疼痛。（謝瓊雲攝）

長期下背痛、或感覺肩頸與手臂腫、痛、麻？彰化秀傳醫院引進動態負重MRI磁振造影，儀器可轉90度在人體直立姿勢下檢查，精準診斷出疼痛病灶，方便醫師臨床對症下藥醫療，且可廣泛運用在肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等，讓許多頸椎、腰椎導致的腰酸背痛有解。

名譽院長李佩淵主持揭牌啟用典禮後表示，這部儀器室總裁黃明和前年參加北美放射學會博覽會RSNA時發現，來自義大利品牌的儀器，可以從傳統的橫式平躺垂直轉90度，突破傳統封閉磁體設計，且有助於盲點診斷，所以引進台灣，以利醫師確定診斷，造福病患。

脊椎骨科主任醫師胡名賢表示，自己也是因頸椎、腰椎的椎間盤退化，引發不適，若久站就會引發下被至大腿疼痛，因此更致力於找出腰背痛的原因，上周實際體驗過動態負重式磁振造影檢查後，發現自己椎間盤突出壓迫的情況比原先想得還嚴重。

他強調，不少患者長期深受腰背痛所苦，甚至痛到無法入睡，只能長期吃消炎止痛藥，卻檢查不出原因，直到找出腰背痛的原因加以治療，才終於改善睡眠品質。

從事科技業60歲的傅先生說，因職業需要常成天久坐、緊盯電腦螢幕，長期下來頸椎痠痛、肩膀及手臂麻痛，一年多來找不出原因，直到秀傳醫院以動態負重MRI頸椎檢查，直立負重姿態下，影像清楚呈現出是中度頸椎椎間盤突出。

胡名賢表示，除非神經已嚴重壓迫才會進行手術，否則一般施打生長因子到椎間盤中延緩退化，或針對關節、脊椎壓迫處椎間盤的小面寬節注射類固醇減少疼痛，若已發生坐骨神經痛，則會採傷口較小的微創內視鏡手術治療。

李佩淵說，台灣各級醫療院所MRI檢查儀已非常普及，多數機型仍是傳統封閉式磁體及水平固定式檢查床，當病人平躺放鬆姿式下檢查，與日常站立姿式解剖變化有所差異，往往出現診斷盲點；動態負重MRI儀器，將患者固定後直立式受檢，在身體處於負重姿勢下，更能更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等病灶。

彰化秀傳院長楊基滐表示，動態負重MRI採取較低磁場的開放式磁體，病患不必在密閉空間檢查，有別於高磁場MRI必須有大機房空間與密閉的桶型構造，對於部分有幽閉恐懼的患者是一大福音，且較低磁場強度對於醫療風險也大幅降低。

(中時 )