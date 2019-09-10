華山基金會麻豆愛心天使站10日舉辦9周年感恩茶會。（劉秀芬攝）

華山基金會麻豆愛心天使站在地服務迄今9年，陪伴近190位長輩走過黃昏歲月，為感謝在地鄉親支持，基金會10日舉辦9周年感恩茶會，頒發長年協助基金會的企業與學校、團體感謝狀，也安排來賓與長輩同樂，一起DIY毛巾花，阿公阿嬤輸人不輸陣，努力將毛巾編成一朵美麗的花。

華山基金會麻豆愛心天使站站長施金翰表示，麻豆愛心天使站成立9年，目前有80位長輩接受長年到宅服務，為感謝在地企業、善心人士與義工長期以來的支持與認同，10日於麻豆區南勢里活動中心舉辦9周年感恩茶會。

除了頒發感謝狀給長期支持基金會的岱稜科技、曾文家商等在地企業與學校，台南市議員吳通龍、曾文家商校長陳藝昕、健川製香舖老闆周建和更帶頭捐款，支持長輩常年服務經費，市議員陳秋宏、尤榮智及北勢國小校長林義順亦愛心不落人後，一同響應捐款做愛心。

此外，站長施金翰在到宅訪視時發現，許多長輩為節省電費支出，連電風扇都捨不得開，長期溼熱造成長輩的皮膚容易起紅疹，活動特別安排來賓協助長輩，一起手作毛巾花，阿公阿嬤興致勃勃，親手將毛巾捲成一朵花，環保又實用，非常有成就感。

(中時 )