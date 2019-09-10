有賣家專門販售麥當勞糖醋醬，一包六元的價格已經賣出1031包，銷售一空 (圖／翻攝自蝦皮)

一包7元的也已經銷售500多包 (圖／翻攝自蝦皮)

不少賣家發現新商機，紛紛賣起麥當勞糖醋醬 (圖／翻攝自BigGo)

麥當勞乃全台速食龍頭，然而最受好評的不是薯條也不是炸雞，而是「糖醋醬」，這個想要多拿必須另外付5元的小包醬料，如今就有員工發現新商機，花時間囤貨後拿出來自己加價單獨賣，不但賣到千盒，還銷售一空，整個賺飽飽笑開懷。

實際上網購網站上看，有不少賣家都在販售麥當勞糖醋醬，一包6元、7元不等，比店內售價5元還高，但依舊賣得嚇嚇叫，目前6元的糖醋醬1031包全部完售，7元的也賣了534包，商機驚人。

賣家為了強調商品正當性，也表明自己是麥當勞員工，讓大家可以安心購買，也承諾未來成本下修時，價格也會調降，目前也開放特惠「一次買10包每包特價6元」。

另類商機引起網友討論，不少網友紛紛表示「難怪外送現在這麼發達，連走去麥當勞都懶」、「莫忘世上懶人多，懶人商機無限」、「麥當勞糖醋醬真的讚啊，沾什麼炸物都好吃」、「如果學維力炸醬出一桶我會買」、「我薯條也都沾糖醋醬，比番茄醬好吃多了」。

(中時電子報)