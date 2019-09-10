「108年原住民族文化健康站計畫負責人研習營」10日在桃園市龍潭區舉辦，表揚照顧部落居民有功人員，蔡英文總統出席研習營時表示，在中央及地方政府攜手合作下，前瞻基礎建設投入10億元經費改善文化健康站硬體環境，3年來文健站數量成長3倍，年度經費成長7倍，總計照顧超過1萬名長輩。

蔡英文表示，3年來她每次走訪原鄉部落，幾乎都會要求要去當地的部落文化健康站，看一看長照服務推動的情形。因為她了解「長輩是部落最珍貴的寶貝」。只要長輩受到充分照顧，原住民族的語言和文化就會更順利傳承，原住民族年輕人的負擔，也會因此減少。

在中央、地方政府攜手合作下，蔡英文認為已「三年有成」，原鄉部落的文健站已經越做越好。3年來文健站的數量成長3倍，年度經費成長7倍，服務範圍從原鄉開始擴及都會區，總計照顧超過1萬名長輩。照服員的人數持續增加，創造了900個工作機會，文健站的硬體環境，也因為前瞻基礎建設投入10億元經費而獲得顯著的改善。

蔡英文認為，讓部落的年輕人來照顧部落的長輩，是一幅美麗的風景，政府會當大家的後盾，協助文健站穩定運作、持續發展出最適合部落的照顧模式。

(中時 )