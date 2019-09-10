劍湖山世界推出中秋連假摩天樓露營活動，參與露營遊客可暢遊水樂園。(劍湖山提供／許素惠雲林傳真)

劍湖山世界推出中秋連假摩天樓露營活動，全家享受月圓人團圓的天倫之樂。(劍湖山提供／許素惠雲林傳真)

雲林古坑劍湖山世界首次推出摩天輪露營，中秋連假身分證號碼對中2或3，即可以最低399元入園，配合9月起的秋冬旅遊補助，12歲以下兒童免費入園，同行者每人可享499元優惠價，一家四口最低票價每人平均不到200元，就能水陸一票玩到底。

劍湖山度假大飯店配合秋冬旅遊補助，主推1泊2食加主題樂園門票，2人成行每人只要2399元，並加碼每房贈送200元消費券，加上政府推出第2波補助每房200元夜市抵用券，房客可以暢遊古坑夜市、斗南夜市，扣除早、晚兩餐及價值699元的樂園門票後，每人入住五星級大飯店1晚不到1000元

「幸福摩天輪中秋柚露營」活動，限量80帳，露營民眾可以連續2天暢玩主題樂園水、陸遊樂設施，體驗水樂園沙灘趣味競賽活動、在玩美攝影棚35個主題場景無限連拍當網紅，還可以搭摩天輪賞月，在摩天輪前廣場烤肉、烤豬，留下永生難忘的歷史鏡頭和記憶。

(中時 )