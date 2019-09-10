金城消防分隊平常進行CPR訓練情形。（縣消防局提供／李金生金門傳真）

金門董姓小弟弟突發癲癇，出現心肺停止緊急狀況，金城消防分隊3人與死神拔河，成功電擊搶救回來，後送赴台繼續醫治，目前已康復返家休養。1個月後雙方再見面，都露出開心笑容，一句「你好！」現場洋溢溫馨與祝福。

7月24日上午11時02分許，119勤務指中心接獲民眾報案，有1位董姓小朋友癲癇發作需要送醫救治，金城消防分隊火速由小隊長李錫安帶領隊員王竑、消防役役男徐偉宸趕往，車抵民權路與莒光路口時，再次接獲勤指中心無線電呼叫，通知患者失去意識、呼吸，情況十分危急。

小隊長李錫安立即指示隊員備妥急救裝備，抵達現場時，小朋友由父親抱在身上，臉色已呈發紺，隊員王竑接觸患者評估，發現生命徵象呈現OHCA（到院前心跳停止）狀態。

李錫安3人立即將小朋友抱到救護車上，合力實施CPR急救，並貼上AED（自動體外心臟除顫器）進行監測和使用正壓給氧儀器，以及建立上聲門呼吸道，救護車狂飆前往金門醫院。

因適逢中午時刻，路上車輛甚多，隊員王竑、役男徐偉宸拚命按壓CPR，警報器加上車喇叭一路狂響，只為了替小朋友多拚出一分一秒的生機。

他們3人在救護車上持續CPR急救，並經過4次電擊，11時26分送達醫院後，又在急診室協助醫護人員CPR，到院後約5分鐘恢復生命徵象。院方評估情況穩定，安排後送台灣醫治，並於9月7日康復出院，回到金門的家。

一直持續追蹤的金城消防分隊，特別由當天執行救護的小隊長李錫安3人前往董小弟弟家中探視，看到經歷生死關頭的小弟弟露出笑容，大家心中都感到無比欣慰。

陪伴孩子走過生死交關的董爸爸，深深感受到CPR的重要性，更在第一時間表示要到分隊學習CPR，以便面臨危急時，救人也能救己。

小隊長李錫安表示：「這是他回金門第2次出勤將人救回來，比起前1次，這1次心裡更是感動。」而本身是高級救護技術員的王竑表示：「本身有1對雙胞胎兒女，面對董小弟弟的個案，心裡有萬般的不捨，在急救時情緒一直湧上心頭，心想一定要幫助董小弟弟，很高興我們做到了。」替代役男徐偉宸則表示：「能在服役期把人拉回來，心中的成就感是無法形容的。」

金門縣消防局長翁宗堯對於同仁傑出的表現，給予高度肯定，也替他們感到驕傲，呼籲民眾加入推廣和學習CPR，不僅可以幫助別人，也可以幫助自己。

(中時 )