克利夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天敲出個人美國職棒大聯盟生涯第一支全壘打，賽後經過隊友熱鬧又歡樂慶功之後，感性想起已故的父親，並說：「球打出去時看的不是球，而是天上的爸爸。」

張育成的父親在他高中時因病過世，在他印象中，父親雖然話不多，但總是跟孩子玩在一起，談到父親，讓他內心情緒澎湃，數度哽咽到說不出話，他表示：「大聯盟第一轟當然很爽，很感謝在我背後幫助我的人，這顆球就獻給在天上的爸爸。」

努力不讓淚水決堤的張育成被問球打出去後在看什麼，他回答：「球一打出去就知道會過(全壘打牆)，當下我沒有看著球，而是看著天上的爸爸。」

張育成也不忘感謝妻子綾綾成為他重要賢內助，妻子今天也在現場見證他的大聯盟首轟，賽後隊友在休息室的浴室用啤酒、飲料、玉米罐頭狂潑坐在洗衣籃裡的張育成，他透露，這些東西混在一起的味道感覺很噁心，差點就吐了。

至於這顆具有紀念意義的首轟球，張育成表示要跟生涯首安那球一樣好好收藏，打算買金色盒子來裝。

(中時電子報)