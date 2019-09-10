台中市政府持續強化施工流程及檢驗標準作業程序，建設局10日辦理公共建築工程品質教育訓練「探討公共工程查核常見缺失以提升施工品質」，希望透過實際工程案例，讓工程人員了解施工過程中各類常見缺失，避免重複性缺失一再發生，達到提升公共建築工程品質的目標。

建設局表示，安全且如質如期完成各項公共建築工程，是建設局最重要的目標，施工與監造者必須透過不斷協調溝通，才能建立互信基礎，施工流程與檢驗的標準作業程序成為唯一選項。市府持續推動三級品管制度，建立有效的品質管理系統，以提升公共工程品質，並透過施工查核督導等機制，實際監督工程施工狀況。

建設局負責台中市多項重大公共建築的建設，也多次獲得行政院公共工程金質獎及國家卓越建設獎的肯定，如國家歌劇院、花博花舞館、花博發現館、北區國民運動中心等，希望透過教育訓練將經驗傳承，讓同仁了解施工查核制度面常見缺失，並藉由分析探討各類缺失如何發生，進一步提升到如何預防。

建設局強調，近幾年許多新進同仁陸續進入建設局及相關工程單位服務，為加深同仁專業知識，特別邀請到從內政部營建署退休，工程資歷非常豐富的崔盛家委員分享其施工查核的經驗；市府也在工程全生命週期中導入外聘專家學者制度，加強稽核與監督，期望透過機制提升工程品質，提供市民更優質的公共環境與生活空間，落實「富市台中、新好建設」目標。

(中時 )