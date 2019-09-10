「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」連續3天，邀請嘉義在地品牌「infusion蛋糕紅茶專賣店」、「Casa Lounge Bar」、「品皇咖啡」擔任策展人。（呂妍庭攝）

「嘉義文化創意產業園區」首度舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，在9月13日到15日舉辦為期3天的節慶活動。（呂妍庭攝）

除飲品體驗及特殊主題市集，當天還有「東吳高職」調酒秀、「春稻藝術坊」茶服走秀等。（呂妍庭攝）

國宴主廚劉邦傳運用舊酒廠酒品入菜精心推出的「中秋夜宴」。（呂妍庭攝）

中秋連假怕無處去？「嘉義文化創意產業園區」首度舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，9月13日到15日為期3天的節慶活動首推5大亮點，像是國宴主廚劉邦傳運用舊酒廠酒品入菜精心推出的「中秋夜宴」，在地青年創業品牌打造茶酒咖啡主題的「飲品文化體驗館」，酒廠員工帶領民眾漫遊的「中秋導覽」，以及好逛又好玩的「桃城夜祭x音樂饗宴」，要讓民眾度過好味又新鮮的中秋假期。

「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」連續3天，邀請嘉義在地品牌「infusion蛋糕紅茶專賣店」、「Casa Lounge Bar」、「品皇咖啡」擔任策展人，分別針對「茶」、「酒」、「咖啡」3大主題，運用舊酒廠身份最老、唯一紅磚屋「酒精倉庫」，將兩層樓兩百坪空間改造為「飲品文化體驗館」，讓民眾有機會認識在地飲品店家與體驗飲品，還能和在地業者暢聊創業的心得與甘苦。

除飲品體驗及特殊主題市集，另還有「東吳高職」調酒秀、「春稻藝術坊」茶服走秀等，13日中秋節當天，主辦單位特別邀請嘉義出身的國宴主廚劉邦傳，運用舊酒廠酒品－高粱酒、五加皮、烏雞酒、竹葉青、紹興酒，設計一人10道的「中秋夜宴」，邀民眾中秋節在舊製酒廠房中齊聚呷辦桌，且所有參與者都能免費獲得園區特製紀念酒杯，目前可供預定名額只剩兩桌，想嚐國宴大廚好手藝的民眾得把握機會。

今10日上午的開幕記者會，共有近百位貴賓參與，經濟部中小企業處副處長蘇文玲特別感謝嘉義文創園區為臺灣城鄉創生努力，嘉義市政府建設處長陳光興也讚許嘉義文創園區舉辦的飲品文化祭，能夠將日常茶、酒、咖啡等飲品，融入活動中，展現十足創意。主辦單位表示，除特殊場次體驗需報名，所有活動皆免費參與。

(中時 )