北港農工月餅主打有機小麥，吃起來爽口健康。（張朝欣攝）

北港農工畜保科學以致用，今年配合養生風潮，採用校內自種的有機小麥製作小麥月餅，10日除了開放學校師生訂購，也免費提供給社區弱勢家庭，學生透過月餅製作學得技藝，同時參與社區關懷，分享愛心與健康。

北港農工畜產保健科這幾天忙著製作中秋月餅，月餅以鳳梨酥、蛋黃酥為主，但與往年不同的是，今年月餅餅皮加入了學生自種的小麥，主打無化肥、無農藥的有機小麥，吃起來更加爽口健康。

實習處主任葉金桂表示，小麥由學校農場經營科師生種植生產，絕對沒有農藥殘留，品質有保障。今年小麥月餅共製作250盒，配合鎮公所中秋節關懷社區活動，校方提供部分月餅送給社區弱勢家庭，讓大家吃出美味與健康。

為響應「節能減碳」政策，北港農工的月餅在包裝上，採用「樸素簡約」的傳統風格，在不影響保存的情況下，盡量減少多餘的包裝盒袋，可說是兼具養生、公益與環保。

校長廖宏瑩指出，學校注重學生知識與專業能力的養成，也期望學生的學習能結合農工學校特色，朝向自動化、精緻化、本土化、健康化、科學化發展，今年度製作的健康養生小麥月餅，正是這些理念的展現。

(中時 )