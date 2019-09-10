天下雜誌公布最新的縣市長施政滿意度調查，宜蘭縣長林姿妙總分58.13分，排名第17位，在22個縣市中排在倒數第6名，林姿妙對此表示，縣府重視不同媒體的各項監督與調查，也會針對各項指標深入瞭解與檢討，繼續努力，她是做事的人，說的不多但做很多，將會繼續腳踏實地、與縣府團隊一起謀求縣民福祉，攜手拚出宜蘭好生活。

對於此次縣市長施政滿意度調查結果不盡理想，宜蘭縣政府透過新聞稿表示，宜蘭縣在「經濟力」向上進步6名，顯見之前宜蘭縣民不滿意的經濟面，縣府這8個月的努力已有具體成果，而「文教力」、「社福力」部分，除了保持在名列前茅，也都較去年進步。

縣府新聞稿中表示，之前遠見雜誌「2019縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查部分，獲得4.5顆星，7月發布「2019縣市總體競爭力大調查」評比在全國排名前十；而縣長林姿妙上任以來，積極改善經濟、觀光、交通、文教、醫療及治安環境，更前往大陸地區招商，將宜蘭的農特產品行銷出去，並帶動大陸遊客到宜蘭旅遊創造觀光商機。

在交通建設方面，林縣長上任後積極推動鐵路高架，目前爭取羅東、宜蘭兩段已有初步成果，同時北宜直鐵及高鐵延伸也持續督促中央評估，另一方面更著手規劃評估增設東西向及南北向快速道路系統作為國5聯外替代道路，以改善宜蘭縣縣內及聯外交通。

林姿妙表示，施政需要長久的擘畫，非一朝一夕可達成，前瞻基礎建設的成果即將陸續展現，而這些長久性的建設，才是縣民真正需要的。民調是施政的參考，民調起伏也是正常的狀況，縣府會仔細參考，做為未來施政努力的方向。

(中時 )