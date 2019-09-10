中秋節連假遊九族，中彰投鄉親享優惠

廖志晃／南投報導

慶祝中秋節，九族文化村推出台中市、彰化縣及南投縣民眾專屬優惠，從9月13日到15日，憑身分證每證可購買4張650元優惠票（原價850元），每張再送100元消費券；配合觀光局秋冬旅遊補助，12歲以下兒童免費入園。

九族文化村經理黃瑞奇表示，如果不是設籍中彰投，也可以「揪」中彰投的朋友一起遊九族。

(中時 )