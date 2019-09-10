中秋節連假遊九族，中彰投鄉親享優惠 18:392019/09/10 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中秋節連假遊九族，體驗剌激有趣的遊樂設施。（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節連假遊九族，中彰投鄉親享優惠 廖志晃／南投報導 慶祝中秋節，九族文化村推出台中市、彰化縣及南投縣民眾專屬優惠，從9月13日到15日，憑身分證每證可購買4張650元優惠票（原價850元），每張再送100元消費券；配合觀光局秋冬旅遊補助，12歲以下兒童免費入園。 九族文化村經理黃瑞奇表示，如果不是設籍中彰投，也可以「揪」中彰投的朋友一起遊九族。 (中時 ) #九族 #優惠 #中秋節 #文化村 #九族文化村 也許您會感興趣 推薦閱讀 調查：南韓上班族中秋節平均花費1.2萬台幣 22:032019/09/06 國際 貴酸酸美心月餅 好市多卻賣到缺貨 22:402019/09/07 生活 台中也能過越南中秋節 友善國際勞工嘉年華提前過中秋 20:072019/09/08 生活 郭董傳中秋節前後出征 柯P：台灣歷史上最關鍵的8天 11:592019/09/09 政治 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 中秋節 毛小孩也有專屬月餅 04:102019/09/10 財經要聞 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 中秋節連假16處省道易塞 第二天出遊最多 13:142019/09/10 生活 中秋節將屆 波麗士與獨居老人同樂 15:552019/09/10 生活 雲林二手玩具屋懷舊童玩展 歡迎中秋節假期來「看」 17:182019/09/10 生活 玩食熱門新聞 又來怪味？必勝客推出「黃金臭豆腐」披薩挑戰極限！ - 玩食 台北》米其林二星主廚江振誠會帶旗下員工去那裡聚餐？ - 旅遊 劍湖山摩天輪露營 挑戰最低價 - 旅遊 劍湖山33年來第一次！中秋連假摩天輪旁開放露營 - 旅遊 - 工商 新莊百年餅店 中秋熱賣紅豆蛋黃酥 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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