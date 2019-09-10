富邦金控贊助高球好手潘政琮今年4月在PGA巡迴賽傳承者盃高球賽(RBC Heritage)勇奪個人生涯首座PGA冠軍，這是台灣高球選手睽違32年再度舉起PGA冠軍盃；此外，潘政琮更入選2019年PGA年度大賽總統盃(Presidents Cup)國際隊，為台灣高球選手第一人，寫下歷史新頁！潘政琮10日特地返台舉行媒體見面會，除了感謝富邦金控長期支持，亦邀約高球前輩及年輕選手進行座談交流，傳承成功經驗，期盼持續創造台灣高球巔峰。

此行回台，潘政琮也特別拜訪富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，感謝富邦集團長期相挺，同時致贈奪冠賽事傳承者盃的果嶺旗，與富邦分享奪冠的榮耀。

蔡明忠表示，富邦與高球運動淵源很深，故總裁蔡萬才先生一生熱愛高球運動，對於推廣台灣高球不遺餘力，早在17年前就開始贊助並舉辦長春公開賽，同時富邦也是台灣唯一曾冠名贊助歐巡(富邦歐巡長春公開賽)、美巡(富邦LPGA台灣錦標賽)及日巡(富邦仰德長春日巡賽)高球賽事的企業。除了舉辦國際賽事，提供台灣選手更大的舞台外，富邦更持續致力於台灣高爾夫的傳承，多年來在國際大賽期間舉辦青少年傳承營，培育台灣高球新秀，與潘政琮近年來致力於高球傳承的理念相同！小潘能夠在短時間內就在高球最高殿堂PGA美巡賽取得如此佳績，富邦同感榮耀。

蔡明興指出，富邦的品牌精神是「正向的力量」，提倡健康運動與我們的品牌精神不謀而合，因此，富邦長期以來除了贊助舉辦大型賽事外，也持續贊助培育各項領域的菁英選手。2015年，小潘轉任職業球員的第一年富邦便開始與他並肩同行。高爾夫球是一種持續挑戰自我的運動，這幾年，他憑藉自身的努力及毅力，展現正向的力量克服困難，在世界高球舞台上發光發熱。今年更是一舉奪下臺灣選手睽違32年來的PGA冠軍金盃，並成為首位入選總統盃的台灣選手，讓世界看到了台灣！富邦很榮幸能從小潘職業生涯的起步一路陪伴走到今天的成就，未來也將持續投入菁英選手培育，希望藉由選手們傑出表現，讓台灣走向世界。

獲得生涯首座PGA賽事冠軍，是潘政琮與家人多年來的目標，如今夢想成真，除了感謝家人支持及自己的堅持不懈之外，更感謝富邦金控成為他堅強的後盾。潘政琮表示，贏得PGA冠軍與入選總統盃是今年年初自己訂下的階段性目標，更幸運的是，在賽季尾聲有機會與自己兒時的大偶像老虎伍茲(Tiger Woods)同組競技，一圓另一個兒時夢想！奪冠後的沉澱也看到自己還有很多進步空間，不能因奪冠而有所鬆懈，未來將持續努力迎接每一個挑戰，希望帶給所有支持自己的球迷們更精采的表現。

短暫回台後，潘政琮將立即返美從加州納帕（Napa Valley）舉行的喜互惠公開賽(Safeway Open)開始，並隨著PGA亞洲系列賽造訪亞洲，緊接著再回到美國備戰總統盃。

(中時電子報)