衛福部疾病管制署今（10）日公布高雄市新增2例本土登革熱病例，個案是住在鳳山區國富里20多歲的兄弟檔，兩人同是感染登革熱第一型，成為高雄市首起登革熱第一型的群聚感染。

這對兄弟檔的弟弟從9月6日在台中訪友時，出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹症狀，同日就醫，因症狀未改善於昨(9)日在高雄再次就醫後通報。

他的哥哥也在昨天接受接觸者採檢，今天出現頭痛症狀，兩人經過檢驗都在今天確診感染登革熱病毒第一型，目前兩人住院中，其他同住家人無疑似症狀。

鳳山區曾在8月26日解除登革熱第四型疫情警報，如今因這對兄弟檔感染登革熱第一型而再起疫情，且是一起登革熱第一型的家庭群聚事件，今年高雄市第1位登革熱第一型感染者位於苓雅區。

疾管署副署長羅一鈞表示，弟弟的活動地點以鳳山區國富里住家、茄萣區崎漏里工作地為主，哥哥活動地則以住家為主，依照兩人發病日與活動史初步研判，國富里社區感染的可能性較高、但感染源待釐清。

由於兄弟檔的弟弟發病後4天在台中市活動，衛生單位也通報台中相關單位嚴密注意；另外，高雄市仁武區第二型登革熱因無新增個案，已於今天監測期滿，解除疫情。

今年以來，國內已經累計83例本土登革熱病例，其中高雄市54例、台南市25例高居前2名。

(中時 )