高鐵南延屏東案共四大路線，交通部將在月底召集鐵道局開會，探討四案路廊方案，選定一案後再進行可行性評估。鐵道局副局長楊正君指出，若是選擇目前呼聲最高的左營案，稍微修正資料後就可呈報行政院，之後國發會審議完成後，即可開始進行綜合性規劃與環評，但開工時間尚無法估算，左營案工程時間約為10年、經費619億元。

楊正君表示，月底審查會將有7位專家學者與各單位代表參與，就路廊方案的工程難易度、經費、用地拆遷等面向進行探討，至於是否會以投票等方式決定選擇的方案，則由審查會自行決定。

目前高鐵南延共有四大方案，包括燕巢岔出、左營南延、經高雄火車站、經小港機場。由於前兩案是舊案，可行性評估幾乎已完成，因此若月底審查會決定選擇前兩案其一，只需要稍微修正資料，就可報院，交由國發會審議後回院核定，再進行綜合性評估與環評，但若選擇三、四案，後續還需進行為期半年以上的可行性評估。

楊正君指出，若選擇高雄火車站案，確實效益更好、可服務更多民眾，但由於投入成本高出許多，因此一正一負之下，得失仍需評估。且屏東幅員廣大，很難斷言車站設在哪裡，就能服務到最多旅客，但設於屏東就可完整西部走廊路網，即使設於六塊厝，也可再以快鐵方式銜接他處。

由於六塊厝不是市中心，與一般認知中所了解的終點站大站不太一樣，但楊正君說，只要有完整的站區規劃，未來可能也會有新的風貌與門戶。針對建設問題，楊正君表示，將由政府部門建設，營運、工程等細節則還需與高鐵公司協調，因涉及太多細部內容，開工時間仍無法預估。

(中時 )