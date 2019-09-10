秋節夯烤肉，人氣燒烤店推出超優惠活動，只要身分證含1,5,8任兩碼數字，即刻享全桌加送痛風雙寶「阿根廷天使紅蝦＋東石鮮蚵」吃到飽！分享用餐照再抽餐券及HaggenDasz好禮，如此好康趕快和親朋好友分享囉！

中秋烤肉季到了，各位已經安排烤肉行程了嗎？為了避免升火、收拾殘局，最後把自己搞得又臭又髒的局面，三五好友齊聚燒烤店，享受所有東西都已「款便便」的懶人烤肉樂趣，在秋節也是人氣滿滿。

只要身分證含1,5,8任兩碼數字，即刻享全桌加送痛風雙寶「阿根廷天使紅蝦＋東石鮮蚵」吃到飽！活動到9月30日止。（摘自熊一燒肉臉書）

《熊一燒肉》推出海鮮吃到飽超值優惠，身分證含1,5,8任兩碼數字，只要一人有符合，出示工作人員，即可享全桌同行，免費升級「阿根廷天使紅蝦+東石鮮蚵」燒烤吃到飽，包你吃到痛風。

分享用餐照再抽餐券及HaggenDasz好禮，如此好康趕快傳給親朋好友看！（摘自熊一燒肉官網）

此活動並不與其他任何行銷活動如生日、禮券、兌換券...等合併使用，活動到9月30日止。平日商業午餐498/人；晚餐及假日全天598/人。（以上資訊詳情洽熊一燒肉官網﹚

(中時電子報)