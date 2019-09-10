為了讓弱勢家庭感受中秋團圓的氛圍，台南市山上區公所特地媒合當地山仔頂慈善愛心會，贈送轄區35位低收入戶中秋愛心禮盒，並關懷其生活狀況，10日舉辦捐贈活動，將團圓的溫暖一起分享給弱勢家庭，用愛陪伴他們歡度中秋。

山仔頂慈善愛心會理事長田財益表示，中秋節在農業社會家庭裡對小朋友來說是一年一度最高興的節日，因為可以吃到月餅，雖然現代社會時空背景不同，但對於中秋節的獨特情懷和回憶卻是不會改變的，因此愛心會希望讓社會的愛心陪伴經濟狀況不佳的家庭，一同來度過溫馨的中秋假期。

山上區公所區長余基吉表示，公所非常重視弱勢團體的社會福利，秉持此精神，運用社會資源落實對弱勢的照顧與關懷，非常感謝愛心會理事長田財益、常務監事林志勇及各位理事參與贈送活動，也代表山上區弱勢家庭對愛心會的善舉表達謝意，未來希望能再媒合各界之愛心資源，給予更多弱勢家庭溫暖與力量。

(中時 )