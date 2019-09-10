中科院5號門前方的YouBike場站。（邱立雅攝）

國家中山科學研究院響應政府推動綠色交通工具，同時為解決院區上下班交通壅塞問題，與市府合作建置6個YouBike場站，共180輛腳踏車流通使用，中科院院長杲中興盼院內員工多多使用，達到節能減碳的目的，會盡力推廣來拯救地球與環境。

中科院與市府合作建置6處YouBike場站，在大溪與龍潭地區分別在中科院5號門、中科院1號門、中科院石園一村、石園二村、石園三村以及三坑自然生態公園，啟用6處場站共180輛腳踏車流通使用，後續將由市府營運管理。

杲中興指出，全世界正面臨了二氧化碳溫室效應的問題，是未來世代將要面臨的嚴重問題，中科院花了很多的時間來設計保護環境的設備，包含儲電系統、能源再回收的設施、無煙的焚化爐等等。

對於此次設置6個YouBike場站，杲中興指出，今年慶祝50周年的中科院，已有萬名科學家、工程師在此區域，包含家屬已超過2萬人，建置YouBike場站主要是改善交通問題、減少二氧化碳排放，他將會盡力推廣中科院內同仁使用設備，讓環境安全。

市長鄭文燦出席啟用典禮時，開心跨上YouBike試乘，並表示桃園市公共自行車租賃系統自2016年2月啟用，迄今已布建308處YouBike場站，總計約8700輛公共自行車，2500萬以上騎乘人次。鄭文燦表示，本次由中科院主動提出合作攜手推動綠色環保交通，為桃園建置更完善的YouBike交通服務網。

(中時 )