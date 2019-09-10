桃園市中壢區公所首度舉辦「燃燒吧！街藝—中壢街頭藝人嘉年華」，對桃園表演藝術類的街頭藝人廣發武林帖，希望藉此發掘優秀街頭藝術家，讓民眾近距離感受桃園藝術能量。

此次比賽分為純音樂組和綜合表演組等兩個組別，經過初選評比後共選出25組，將於21日下午2時起，在中壢中正公園進行決賽。當日另邀請5組國際級的街藝達人帶來精彩表演，並規畫包括闖關遊戲、大型親子氣墊遊戲、文創和美食攤位，歡迎大家踴躍參加，近距離感受街頭藝術的多元樣貌。

中壢區長吳宏國表示，決賽當日除有25組街頭藝人競賽決選，也邀請世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍「楊元慶」、特技舞團「TB ALL Star」、街頭先驅「匯川劇場」、亞洲第一火舞團「即將成真火舞團」，以及世界知名的水晶球達人「胡啟志」等5組國際級的街藝達人帶來精彩表演，現場另有各式親子遊戲及攤位，歡迎大家來感受街頭藝術的魅力。

(中時 )